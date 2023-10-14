Vali Atay traktöre binerek yer fıstığı hasadı yaptı

Vali Atay traktöre bindi, fıstık hasadı yaptı

Şırnak Valisi Cevdet Atay:

"65 bin dekarda 25 bin ton civarında bir hasat bekliyoruz"

ŞIRNAK - Türkiye'de yer fıstığı üretiminde ilk üç il arasına giren Şırnak'ın Silopi ilçesinde yer fıstığı hasat şenliği düzenlendi. Silopi ilçesinin Çiftlik köyünde düzenlenen şenliğe katılan Şırnak Valisi Cevdet Atay, traktöre binerek yer fıstığı hasadı yaptı. Çiftlik köyünde yer fıstığı tarlasında düzenlenen hasat, yapılan dualar ile başladı.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, 2023 Silopi Yerfıstığı Hasat Şenliğinde üretici firmalara, üretimdeki başarılarından dolayı plaket takdim ederek, önümüzdeki yıl hedeflerinin verimi daha da artırarak Türkiye genelinde daha ön sıralarda yer almak olduğunu belirtti.

Fıstığın Şırnak ekonomisi için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Vali Cevdet Atay, "İlk başka az bir alanda başlanmış olan fıstık üretiminde, şimdi 65 bin dekarda 25 bin ton civarında bir hasat bekliyoruz. Allah bereketini artırsın. Buradaki kazanç ve verim ile fiyatlarda istediğiniz tarza gelir. Diğer çiftçilerimize de örnek olur, bu çalışmalar. Üreten bir Silopi insanı gururlandırıyor, umutlandırıyor" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de, Silopi ovasının 340 bin dekarlık bir alan olduğunu söyledi. Sezgin, "Ova oldukça verimlidir. Son yıllarda değerli büyüklerimizin, emektar çiftçilerimizin emekleri ile yer fıstığı bu ovada yerini bulmuş. Değerli çiftçilerimiz bu bereketli ovada yer fıstığı tarımıyla Türkiye'de önemli bir ürünün üretimine katkı sağlayarak, hem ülke ekonomisine, hem de yörenin tarımsal değerleri açısından geleceği açısından önemli bir adım atılmıştır" diye konuştu.

2023 Silopi Yerfıstığı Hasat Şenliğine Şırnak Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin ile çiftçiler katıldı.