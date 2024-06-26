Vali Ali İhsan Su, MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş ve beraberindeki heyet tarafından uğurlandı

Yaş haddinden emekli olan Vali Ali İhsan Su, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş ve beraberindeki heyetin katıldığı törende uğurlandı.

25 Haziran'da yaş haddinden emekli olan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş ve beraberindeki heyet tarafından uğurlandı. Bozkuş, Vali Su'yu bugün uğurladıklarını ve helallik istediklerini belirtti. Diyarbakır'a vermiş olduğu değerli hizmetlerden ötürü sonsuz minnet ve şükran sunduklarını söyleyen Bozkuş, "Görev süresi boyunca şehrimizin her alanında büyük ilerlemeler kaydedildi, gayretleri ve özverisi ile Diyarbakır'ın gelişimi için önemli adımlar atıldı. Birlikte çalışmaktan büyük onur ve gurur duyduk. Diyarbakır'a kattığı değer ve sunduğu hizmetler her daim hatırlanacak ve takdirle anılacaktır. Bu süreçte memleketimiz için vermiş olduğu destekleri, bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu" dedi.

Vali Su'nun gösterdiği liderlik, mütevazilik ve samimiyetle şehre ve halka olan sevgisi ve bağlılığını her fırsatta gösterdiğini dile getiren Bozkuş, "Birlikte çalışmış olmaktan dolayı onur duyuyor ve hakkımızı helal ediyoruz. Yaptığı hizmetler ve bıraktığı güzel eserler için teşekkür ediyoruz. Yeni hayatında Valimiz Ali İhsan Su'ya sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir emeklilik diliyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR