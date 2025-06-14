Uzmanlardan Tatile Çıkacak Ailelere Önemli Uyarılar

Medipol Bahçelievler Hastanesinden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, kronik hastalığı bulunan çocuklara tatilde özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirterek belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel, epilepsi, kalp hastalığı gibi durumları olan çocukların yanlarında düzenli kullandıkları ilaçları mutlaka bulundurmaları gerektiğini ve yüzme, koşma gibi fiziksel aktiviteler sırasında da bu çocukların gözetim altında olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Güneşin zararlı UV ışınlarından korunmak için çocukların güneş kremi, şapka ve gözlük kullanmasının şart olduğunu aktaran Güzel, "Yazın sıkça karşılaşılan böcek ısırıklarına karşı koruyucu önlemler almak ve uzun seyahatler öncesinde gerekli ilaçları yanımızda bulundurmak büyük önem taşıyor. Unutmayın, alınacak basit önlemlerle çocuklarınızın yaz tatilini hem eğlenceli hem de sağlıklı geçirmesini sağlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Güzel, sıcak havalarda yiyeceklerin hızla bozulduğuna dikkati çekerek, "Tatil sırasında açıkta satılan gıdalardan uzak durmak ve paketli ürünlerin saklama koşullarına dikkat etmek çok önemli. Yolculuk sırasında el hijyenine de özen gösterilmeli. Aksi takdirde, özellikle turist ishali gibi enfeksiyonlar gelişebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş ışınlarının çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini hatırlatan Güzel, "6 ayın altındaki bebekleri güneşe çıkarmamak gerekiyor. Daha büyük çocuklar için ise güneşe çıkmadan 10-15 dakika önce 50 faktörlü, suya dayanıklı güneş kremi kullanılmalı ve bu krem 2-3 saatte bir tekrar uygulanmalı. Ayrıca şapka, gözlük gibi koruyucu aksesuarlar kullanılmalı ve mümkünse çocuklar 10-16 saatleri arasında güneşe çıkarılmamalı." uyarısında bulundu.

Güzel, seyahat sırasında araç tutması yaşayan çocuklar için de önerilerde bulunarak, seyahatten önce yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılmasını, yolculuk sırasında cam kenarında oturmanın temiz hava almanın rahatlatıcı olabileceğini ve şikayetler devam ediyorsa hekime danışarak uygun ilaç desteği alınabileceğini aktardı.

Yaz aylarında böcek ve kene ısırıklarının arttığını belirten Güzel, "Yanınızda mutlaka alerjik reaksiyonlara karşı kullanılabilecek şurup veya kaşıntıyı hafifletecek kremler bulundurun. Özellikle piknik ve ormanlık alanlarda uzun kollu kıyafetler tercih edin. Kene ısırığı durumunda keneye müdahale etmeyin, en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Profesyonel müdahale bazen hayat kurtarıcı olabiliyor." bilgisini paylaştı.

Sıcak havalarda çocukların sıvı kaybının arttığına da dikkati çeken Güzel, "Çocukların bol miktarda sıvı tüketmesini sağlamak gerekiyor. Su tüketimi yaz aylarında çok daha önemli hale geliyor." ifadesini kullandı.