Uzak köylerdeki üreticinin sütü kalkınma ajansı desteğiyle pazarlanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Bilecik'te uygulanan proje ile uzak köylerde yaşadıkları için süt firmalarına ürünlerini satamayan çiftçilere pazarlama desteği veriliyor.

Pazaryeri ilçesinde üretimin azlığı ve merkezden uzakta bulunduğu için firmaların maliyetli olduğu gerekçesiyle süt toplamaya gelmemesinden yola çıkılarak bir proje hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) "Bilecik Pazaryeri Çiğ Süt Kalitesi Arttırma ve Soğuk Zincir Oluşturma Projesi"ni desteklemeye başlamasıyla Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine süt tankları, taşıma araçları ve süt soğutma ekipmanları alındı.

Bütçesi 490 bin lira olan projeyle imkanları artan kooperatifin çalışanları, araçlarla günlük olarak köyleri gezip 90 üreticiden süt topluyor.

Uzak köylerde üretimlerini pazarlama imkanı olmayan vatandaşlar, sağlanan bu destekle daha çok inek bakmaya ve üretimini artırmaya başladı.

7 köyde süt toplama ünitesi kurdular

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, AA muhabirine, 2018'de BEBKA'nın kırsal kalkınma desteklerinden yararlandıklarını söyledi.

Ajansın desteğiyle hem tesis hem de 7 köyde süt toplama ünitesi kurduklarını belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"Süt taşıma araçları, süt soğutma tankları ve ayrıca süt taşıma tankları aldık. Bu sayede sütünü satmakta zorlanan ya da sütü az olan köylerimize de hizmet götürme konusunda kolaylıklar sağladık. BEBKA'nın bize verdiği hizmetten dolayı çok memnunuz. Kooperatifimizin kapasitesi destekten önce günlük 1-1,5 ton civarındaydı şimdi 3 tonları bulduk hatta yazın sütün bol olduğu zamanlarda 5 tona kadar da çıkıyoruz."

Karakaş, toplanan sütün büyük firmalara satışıyla çiftçinin de ekonomik olarak gelir elde ettiğini aktardı.

Kooperatifin sadece kar değil, insanlara hizmet götürme amaçlı çalıştığını dile getiren Karakaş, "İnsanlar inek bakıp sütünü satmakta zorlanırken şimdi daha güzel bakmaya başladılar, daha fazla inek edinmeye çalıştılar. 90 kişiden süt alıyoruz. Kooperatifi kurup bu insanlardan süt almasaydık belki de bu işi yapmazlardı." dedi.

"Desteklerimiz devam edecek"

BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak ise Pazaryeri ilçesinde destekledikleri kooperatifin, kırsal kalkınmaya güzel bir örnek olduğunu vurguladı.

Proje kapsamında alınan araçların ve tankerlerin önemli bir soruna çözüm olduğunu kaydeden Durak, şöyle konuştu:

"Toplanan sütler, daha yüksek fiyattan, daha yüksek kaliteyle satış imkanı buldu. Bu şekilde hem çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etme imkanı oldu hem de bölgede örnek bir kalkınma projesi hayata geçmiş oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BEBKA olarak önümüzdeki dönemde de kırsal kalkınmaya yönelik projelerimiz ve desteklerimiz devam edecek."