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Uşak'ta turizm için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TÜRSAB toplantı yaptı

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Uşak'ta turizm için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TÜRSAB toplantı yaptı
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Uşak'ta turizm sektörünün gelişmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TÜRSAB yetkilileri ve acenta temsilcileri toplantıda bir araya geldi. Toplantıda turizm potansiyeli ve iş birliği ele alındı; heyet ardından Uşak Üniversitesi Rektörü Ahmet Demir'i ziyaret etti.

Uşak'ta turizm sektörünün gelişmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TÜRSAB yetkilileri ve seyahat acentalarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar'ın ev sahipliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Başkanı Bilal Şenel ve beraberindeki heyet ile kentte faaliyet gösteren seyahat acentalarının temsilcileri katıldı. TÜRSAB Ege Bölge Denetim Şefi/Denetim Müdürü Bilal Fetvacı da toplantıda yer aldı.

Toplantıda, Uşak'ın turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, turizm sektörünün geliştirilmesi ve kamu ile sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Seyahat acentalarının görüş ve önerilerinin de değerlendirildiği toplantıda, geleceğe yönelik hedefler ve ortak çalışma alanları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Başkanı Bilal Şenel tarafından, ev sahipliği dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar'a hediye takdim edildi.

TÜRSAB heyetinden Uşak Üniversitesi Rektörü Demir'e ziyaret

Toplantının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar, TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Başkanı Bilal Şenel ve beraberindeki heyet, Uşak Üniversitesi Rektörü Ahmet Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Uşak'ın kültür ve turizm değerlerinin tanıtılması, şehrin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve kurumlar arasında yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen toplantı ve ziyaretlerle, Uşak'ın turizm değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması ve turizm sektöründeki paydaşlar arasındaki iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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