Üniversiteler ile BTM Arasında Girişimcilik Protokolleri İmzalandı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile ayrı ayrı protokol imzaladı.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, protokollere, BTM adına Genel Müdür Önder Kul imza attı. Dört üniversiteyle ayrı ayrı imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında söz konusu üniversitelerin akademisyenleri ve öğrencileri BTM'nin girişimcilik programlarından, mentörlük ağından ve yatırımcı ekosisteminden faydalanabilecek.

Şirketini kurmuş akademisyenler için ise BTM Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ayrıcalıkları ve teşvik mekanizmaları sayesinde bilimsel araştırmaların ticarileştirilmesi kolaylaşacak. Böylece akademik çalışmalar, girişimcilik ekosistemine kazandırılarak hem ekonomik hem de toplumsal fayda üretilecek.

Kampüs Elçileri Programı devreye alınacak

İşbirliği protokollerinde ayrıca, öğrencilerin girişimcilik kültürünü daha yakından deneyimlemesi için BTM Kampüs Elçileri Programı da devreye alınacak. Üniversite öğrencileri, BTM'nin kampüs elçileri olarak hem girişimcilik vizyonunu yaygınlaştıracak hem de ekosisteme daha erken adım atma fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTM Genel Müdürü Önder Kul, "BTM, İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin girişimcilik vizyonuna kurumsal çözüm ortağı olarak katkı sağlarken bu dört güzide üniversitemiz de BTM işbirliği sayesinde girişimcilik altyapılarını daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacak." ifadelerini kullandı.