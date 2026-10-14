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UND, Irak temaslarında sınırda bekleyen tırlar için 2-3 günde sevk mutabakatına vardı

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UND, Irak temaslarında sınırda bekleyen tırlar için 2-3 günde sevk mutabakatına vardı
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UND, Irak’ta Erbil ve sınır kapılarında yaptığı üst düzey temaslarda sınırda bekleyen tırların 2-3 gün içinde sevk edilmesi için mutabakata vardı. Görüşmelerde IKBY Gümrükler Genel Müdürü Hamid Ali ile geçişlerin sıra beklemeden yapılması da kararlaştırıldı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Irak'ta gerçekleştirdiği üst düzey temaslarla sınırda bekleyen tırların 2-3 gün içinde sevk edilmesi ve geçişlerin sıra beklemeden yapılması konusunda mutabakata vardı.

UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Çağlı ve beraberindeki heyet, Türkiye ile Irak arasındaki transit taşımacılıkta yaşanan aksaklıkları gidermek ve geçişleri hızlandırmak amacıyla Erbil ve sınır kapılarında bir dizi kritik görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeler kapsamında IKBY Gümrükler Genel Müdürü Hamid Ali ile bir araya gelen UND heyeti, transit araçların sınır geçişlerinin hızlandırılması konusunu masaya yatırdı. Yapılan müzakereler sonucunda, sınırda bekleyen ve biriken tırların 2 ila 3 gün içerisinde sevk edilmesi konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca bundan sonraki süreçte araçların sıra beklemeden, düzenli ve sorunsuz bir şekilde sevk edilmesi hususunda görüş birliğine varıldığı bildirildi.

Temaslar çerçevesinde İbrahim Halil Gümrük Müdürü Dündar Ahmet ve İbrahim Halil Asayiş Müdürü Muhammed Koçer ile de görüşen heyet, sahada yaşanan pratik sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Heyet daha sonra IKBY Maliye Bakan Yardımcısı Jawhar Khudhur ile bir araya gelerek transit taşımacılığın uzun vadede geliştirilmesine yönelik stratejik adımları ele aldı. Gerçekleştirilen üst düzey temaslara Erbil Ticaret Müşaviri Koray Çayırpınar ve Erbil Başkonsolosluğu yetkilileri de destek verdi. Görüşmelere Türk bürokrasisinden İpekyolu Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Habur Gümrük Müdürü Hasan Bayram ile Habur Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Ahmet Atasoy katıldı.

UND heyetinde ise Yönetim Kurulu Üyesi M. Tahir Aydoğan, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Alpdoğan Kahraman, Habur Temsilcisi Halis Yürük, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Orta Doğu Direktörü Erman Ereke ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) TIR Dairesinden Levent Demirel yer aldı.

Görüşmelerin ardından UND yönetimi, süreç boyunca sergilediği yapıcı tutum ve destekleri dolayısıyla IKBY Gümrükler Genel Müdürü Hamid Ali'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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