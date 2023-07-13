Çiğ süt fiyatına yaklaşık yüzde 35 zam! Litre başına net 11.5 liradan satılacak

Çiğ sütün fiyatına yüzde 35,2 oranında zam yapıldı. Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere litre başına net 11.5 lira olarak belirledi. Üreticinin eline geçecek fiyata soğutma, nakliye ve diğer giderlerin eklenmesi de öngörüldü.

Ulusal Süt Konseyi, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına net 11.5 lira olarak belirledi. Böylece çiğ sütün fiyatına yüzde 35,2 oranında zam yapılmış oldu.

ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI 11.5 LİRA

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 11.5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, "1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 11.5 lira olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

SOĞUTMA VE NAKLİYE GİDERLERİ DE EKLENECEK

Duyuruda soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği ve baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0.1'lik değişim) için 17 kuruş fark uygulanacağı kaydedildi.