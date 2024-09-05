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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Türkiye'yi denizcilikte öncü bir ülke haline getirmeyi hedefliyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde denizcilikte öncü bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. İzmir'deki temasları kapsamında Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'ni ziyaret eden Ünüvar, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve üyelerle görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde denizcilikte öncü bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İzmir'deki temasları kapsamında Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'ni ziyaret eden Ünüvar, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve üyelerle görüştü.

Durmuş Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin deniz ticaret filosu, 217 uluslararası limanı, 1 milyonun üzerinde amatör denizcisi, yerli ve milli askeri gemileri ve güçlü donanmasıyla bir deniz ülkesi olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak topluma ve doğaya karşı sorumlulukları her zaman önceleyen, ekonomik büyümeyle çevresel sürdürülebilirliği dengeleyen bir anlayışla denizciliğin her alanındaki gelişmeleri takip ettiklerini aktaran Ünüvar, 9 Temmuz'da denizcilik sektörüne ilişkin yeni düzenlemelerin yasalaştığını hatırlattı.

Bu kanunla gemilere verilen hizmetlerin tavan ve taban ücretleri ve kılavuzluk, römorkörcülük ve demirleme ücretlerini belirleme ve tahsilat yetkisinin Bakanlık tarafından yürütülmesinin kararlaştırıldığını aktaran Ünüvar, ticari gemilerin saldıkları sera gazı için emisyon ticaret sisteminin de yine bu yasayla kurulduğunu kaydetti.

Ünüvar, sistemde oluşturacak fonla denizcilik sektörünün destekleneceğini, AB'nin 1 Ocak 2025'den itibaren uygulamaya koyacağı sistematiğin benzerini kuracaklarını, Türk denizcilik sektörünün bu rekabette geri düşmemesini sağlayacaklarını söyledi.

Dünya ticaretinde kuzey-güney koridorlarının önemini artırdığını, bu anlamda Türkiye'nin içinde olmadığı bir koridorun hayata geçemeyeceğini bildiren Ünüvar, "Ülkemizin dünya deniz ticaretinden aldığı payı arttırmak ve denizciliğin her alanında lider denizci ülkeler arasında hak ettiği yere ulaşması için gerekli adımları hep beraber atacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Topraklarının ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer.' sözünden hareketle ve Mavi Vatan'ımıza 'masal' diyenlere inatla Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi, bölgesel ve küresel düzeyde milli ülkümüz olan denizcilikte öncü bir ülke haline getirmek için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yürüttükleri çalışmalar ve denizcilik sektörüyle ilgili bilgiler verdi.

Toplantıda söz alan İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aksoy, denizlerde avlanma yasağının sona ermesiyle balıkçıların 1 Eylül'de denize açıldığını ancak İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin tüketicileri tedirgin ettiğini ve bu nedenle balık satışlarının beklenen seviyede olmadığını söyledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Durmuş Ünüvar Yusuf Öztürk Denizcilik Türkiye izmir

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