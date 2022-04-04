Ukrayna Ekonomi Bakanı: Ticaretimizde Mart Ayında Önemli Bir Düşüş Oldu - Haberler

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Ukrayna Ekonomi Bakanı: Ticaretimizde Mart Ayında Önemli Bir Düşüş Oldu

Xinhua - Ekonomi
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Ukrayna Ekonomi Bakanı: Ticaretimizde Mart Ayında Önemli Bir Düşüş Oldu

KİEV, 4 Nisan (Xinhua) — Bakan Sviridenko, Facebook sayfasında, Şubat ayında 5,9 milyar ABD doları olan Ukrayna ithalatının Mart ayında 1,8 milyar ABD dolarına düştüğünü yazdı. Bu arada, Şubat ayında 5,3 milyar dolar olan ihracatın da Mart ayında 2,7 milyar dolara gerilediğini belirten Bakan Sviridenko, limanların abluka altında olmasından dolayı Ukrayna'nın özellikle tarımsal ihracatının etkilendiğini […]

KİEV, 4 Nisan (Xinhua) — Bakan Sviridenko, Facebook sayfasında, Şubat ayında 5,9 milyar ABD doları olan Ukrayna ithalatının Mart ayında 1,8 milyar ABD dolarına düştüğünü yazdı. Bu arada, Şubat ayında 5,3 milyar dolar olan ihracatın da Mart ayında 2,7 milyar dolara gerilediğini belirten Bakan Sviridenko, limanların abluka altında olmasından dolayı Ukrayna'nın özellikle tarımsal ihracatının etkilendiğini söyledi. Bakan, "Ekimin başlaması ve devletin lojistiği eski haline getirme çalışması, ekonominin istikrarının temelidir" dedi.

Xinhua / Ekonomi

Facebook, 4 Nisan, Ukrayna, Mart, Ekonomi, Haberler

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