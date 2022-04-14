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Üç bakan tarımsal üretimin artırılması için bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Üç bakan tarımsal üretimin artırılması için bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal üretimi artırmayı ve enerji giderlerini azaltmayı ele aldıkları toplantıda bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal üretimi artırmayı ve enerji giderlerini azaltmayı ele aldıkları toplantıda bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile bir araya gelerek tarımsal üretimi artırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Nebati, toplantıda ilerleyen dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerilerini görüştüklerini belirterek, öneriler kapsamında damlama ve yağmurlama sulama ile güneş enerji santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardıklarını kaydetti. - ANKARA

Üç bakan tarımsal üretimin artırılması için bir araya geldi

Üç bakan tarımsal üretimin artırılması için bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Haberler

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