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TZYMB Başkanı Kiraz, buğdayda kişi başı 288 kilogramla ihtiyacın aşılmasını bekliyor

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TZYMB Genel Başkanı Fehmi Kiraz, buğday üretiminin bu yıl kişi başı 288 kilogramla Türkiye'nin 250 kilogramlık yıllık ihtiyacını karşılamasının beklendiğini söyledi. Kiraz, bunun halkın gıda güvenliği ve hayvan yemi tedariki açısından olumlu olduğunu belirtti.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği (TZYMB) Genel Başkanı Fehmi Kiraz, buğday üretiminin bu yıl kişi başına 288 kilogramla yıllık ihtiyacın üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, "Bu durum, hem halkımızın gıda güvenliği hem de hayvan yemi tedariki açısından son derece olumlu bir gelişmedir." dedi.

Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜİK tarafından bu yıla ilişkin ikinci bitkisel üretim tahmininin açıklandığını anımsattı.

Bu sezon yağışlar ve hava olaylarının olumlu geçtiğine işaret eden Kiraz, bunun da bitkisel üretim tahminlerine yansıdığını söyledi.

Kiraz, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde geçen yıla kıyasla yüzde 17,3, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 60,8 artış, sebzelerde ise yüzde 0,8 azalış öngörüldüğünü belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Buna göre, yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 78,6 milyon ton, sebzelerde 33 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 31,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörüldü. Özellikle buğday üretiminin 24,8 milyon tona, arpa üretiminin ise 10 milyon tona ulaşması sevindirici. Dolayısıyla 24,8 milyon tonluk buğday üretimi, kişi başı 288 kilogram ile Türkiye'nin 250 kilogramlık yıllık ihtiyacını rahatlıkla karşılamakta ve hatta üzerine çıkmaktadır. Bu durum, hem halkımızın gıda güvenliği hem de hayvan yemi tedariki açısından son derece olumlu bir gelişmedir."

Yağlı tohumlu bitkiler için destek talebi

Kiraz, yağlı tohumlu bitkilerde yalnızca ayçiçeğinde yüzde 22 artış görüldüğünü söyledi.

"Hem gıda yağı hem de hayvan yemi olarak kullanılan, altın değerindeki yağlı tohumlu bitkilerde dış açığımız yine yüzde 50 civarında seyredecek ve yaklaşık 2,5-3 milyar dolarlık dış alım yapmamız gerekecektir." diyen Kiraz, şöyle devam etti:

"Bu durum, destek ve yönlendirmelerin yağlı tohumlu bitkilere daha ağırlıklı olarak yapılması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının yüzde 60,8 artarak yaklaşık 31,5 milyon ton olacağı öngörüldü. Bu yıl ürün fiyatları, beklenenden düşük seyretmektedir. Özellikle meyvelerin geçen yıllara kıyasla daha düşük fiyatlara satıldığı görülmektedir. Halen hasadı devam eden elma ve zeytinde müdahale alımlarının güçlendirilmesi, fiyat dengesinin oluşmasında kritik rol oynayacaktır."

Zeytin üretiminde artış bekleniyor

Zeytinde uzun yıllar ortalama üretim miktarının 2 milyon ton civarında olduğunu anlatan Kiraz, bu yıl üretim miktarının 4,3 milyon ton olacağının tahmin edildiğini dile getirdi.

Kiraz, çiftçilerin üretimden vazgeçmemesi için alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

"Müdahale alımları bu yıl zamanında ve çok daha yüksek hacimde gerçekleştirilmeli, çiftçimizin kazancı güvence altına alınmalıdır. İhracat kanalları ve teşvikleri bu yıla özel artırılmalıdır. Kişi başı ortalama ???????2 kilogram olan yıllık tüketim, tüketici destekleri de sağlanarak iki katına çıkarılmalıdır. Zeytinyağı üretimindeki teşvikler ve tüketimi artırıcı politikalar güçlendirilmelidir. 86 milyon vatandaşımız ile 15 milyon turist ve misafirimiz olmak üzere yaklaşık 100 milyon insanın gıda güvenliğini bu kadim Anadolu topraklarında sağlamak, doğrudan milli güvenliğimiz ve beka meselemizdir."

Kaynak: AA
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