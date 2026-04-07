TZOB Genel Başkanı Bayraktar, zirai don riskine karşı dikkatli olunmasını istedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 7-11 Nisan tarihlerinde beklenen zirai don riski için çiftçilere dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını tavsiye etti.

Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından zirai don tehlikesine karşı şu paylaşımda bulundu:

"7-11 Nisan tarihleri arasında beklenen zirai don riskine karşı tüm çiftçilerimizi dikkatli olmaya davet ediyorum. Özellikle meyve bahçeleri, sebze üretim alanları ve yeni ekilen ürünler için gerekli tedbirlerin vakit kaybetmeden alınması büyük önem taşıyor."

Bayraktar, üreticilere sulama, dumanlama ve örtüleme gibi koruyucu yöntemleri değerlendirmelerini önemle tavsiye ederek, "Birliğimiz tarafından iletilen meteorolojik tahmin ve erken uyarı SMS'lerinin düzenli olarak takip edilmesi, zamanında müdahale açısından kritik öneme sahiptir. Yerel hava durumu tahminlerinin yakından izlenmesi ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. Zirai donun oluşturabileceği zararları en aza indirmek için tüm üreticilerimizin gerekli hassasiyeti göstermesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
