TVF: TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ’nin, Ziraat Katılım ve Halk Katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmeleri imzalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TVF: TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ’nin, Ziraat Katılım ve Halk Katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmeleri imzalandı.
TVF: TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin, Ziraat Katılım ve Halk Katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmeleri imzalandı
Kaynak: AA