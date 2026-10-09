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TVF: TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ’nin, Ziraat Katılım ve Halk Katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmeleri imzalandı

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TVF: TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ’nin, Ziraat Katılım ve Halk Katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmeleri imzalandı.

TVF: TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin, Ziraat Katılım ve Halk Katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmeleri imzalandı

Kaynak: AA
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