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TVF Katılım Finans, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın tüm paylarını devraldı

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TVF'nin yüzde 100 iştiraki TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın tüm paylarını devraldı. Yasal ve düzenleyici süreçlerin ardından tamamlanan devirle katılım finans kurumlarının kapasitesi ve rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) yüzde 100 iştiraki TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamını devraldı.

Türkiye Varlık Fonu'nun internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, TVF 7 Ekim 2026 tarihli açıklamasında duyurulan pay devir sözleşmeleri kapsamında, ilgili yasal ve düzenleyici süreçlerin ardından kapanış işlemleri tamamlandı.

Bu adımla, kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında toplanması yönünde başlatılan işlemlerde önemli bir süreç tamamlandı. Bu birleşmeyle birlikte katılım finans kurumlarının kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılması, finansal piyasalar içindeki paylarının büyütülmesi hedefleniyor.

Türkiye Varlık Fonu, yatırım stratejisi doğrultusunda finansal piyasaların derinleşmesine ve katılım finans ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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