TÜSİAD ve MEF Üniversitesi'nden İş Dünyasına Yapay Zeka Programı

Türk Sanayici İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve MEF Üniversitesinin özel sektör çalışanlarının yapay zeka farkındalığını artırmayı amaçladığı "İşte Yapay Zeka" programı başlıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD ve MEF Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen "İşte Yapay Zeka" programı, şirketlerde yapay zeka farkındalığını artırmak ve çalışanların bu alandaki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla tasarlandı.

Programa ilk aşamada TÜSİAD üyesi şirketlerin çalışanları katılım sağlayabilecek. Temmuz 2025 itibarıyla çevrim içi olarak erişime açılacak olan programı tamamlayan katılımcılara bir katılım belgesi de verilecek.

Program kapsamında hazırlanan video içerikleri, yapay zekanın iş dünyasındaki stratejik önem ve etkisini iş dünyasından uygulama örnekleriyle birlikte ele alarak, katılımcılara hem akademik hem de uygulamalı bir perspektif sunuyor.

Programda, yapay zekanın iş dünyasındaki rolü, stratejik uygulama alanları, etik ve yönetişim ilkeleri, iş süreçlerine entegrasyonu ile veri yönetimi ve analizi gibi konuları kapsayan beş teorik modül MEF Üniversitesi tarafından hazırlandı.

Program kapsamında ayrıca özel bir modül de bulunuyor. Bu modülde, yapay zekayı başarıyla iş süreçlerine entegre etmiş lider şirketlerin yöneticileri kendi deneyimlerini paylaşıyor. Programa katılanlar Dimes, İnci Holding, İş Bankası, Koç Holding, Koton, Pegasus, QNB Bank AŞ ve Vitra gibi kurumların liderlerinden tecrübe edinme fırsatı bulacak.

"Amacımız, programın iş dünyasına ilham vermesi ve yapay zeka uygulamalarına ışık tutması"

Açıklamada programla ilgili görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, iş dünyasında yapay zekanın rekabetin ve dijital dönüşümün merkezinde yer aldığını belirtti.

Turan, "TÜSİAD olarak, özel sektörün bu dönüşümde güçlü bir rol üstlenmesini önemsiyoruz. Bu sebeple MEF Üniversitesi işbirliğiyle 'İşte Yapay Zeka' video serisini hazırladık. Amacımız, bu içeriğin iş dünyasına ilham vermesi ve yapay zeka uygulamalarına ışık tutması." ifadelerini kullandı.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin de TÜSİAD ile beraber hayata geçirdikleri programın, üniversite ve iş dünyasının yapay zeka çağındaki stratejik bir dönüşümün adımı olduğunu kaydetti.

Şahin, "Bu sadece bir eğitim programı değil, ülkemizin yapay zeka çağına hazırlığında bir vizyon ortaklığıdır." açıklamasında bulundu.