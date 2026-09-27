Türkiye, Rus tur şirketleriyle 2025'te 3 milyon 713 bin ziyaretçiyle zirveye çıktı

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Türkiye, 2025'te Rusya'dan turistik ziyaretlerin en fazla gerçekleştirildiği ülke olurken, Rus tur şirketleri aracılığıyla Türkiye'yi 3 milyon 713 bin kişi ziyaret etti.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), Dünya Turizm Günü dolayısıyla ülke vatandaşlarının turistik ziyaretlerine ilişkin çeşitli veriler yayımladı.

Buna göre, 2025'te Rus tur şirketleri aracılığıyla Türkiye'yi 3 milyon 713 bin kişi ziyaret ederken, Türkiye bu alanda ilk sırada yer aldı.

Türkiye'yi 1 milyon 960 bin kişiyle Mısır ve yaklaşık 1 milyon 160 bin kişiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi.

Geçen yıl tur şirketleri aracılığıyla Tayland'ı 914 bin 200, Çin'i 509 bin, Abhazya'yı 419 bin ve Vietnam'ı 380 bin 800 Rus vatandaşı ziyaret etti.

Aynı dönemde Maldivler'e 196 bin 600, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine 150 bin 100 ve Sri Lanka'ya 120 bin 500 kişi ziyaret gerçekleştirdi.

Rusların 2024'te de en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında Türkiye zirvede yer almıştı.

Kaynak: AA