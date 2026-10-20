Türkiye'nin net UYP açığı Ağustos'ta 364,5 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla eksi 364,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla eksi 364,5 milyar ABD doları oldu. Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında artışla 445,2 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,1 oranında azalışla 809,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar, 22,2 milyar ABD doları artarak 186,7 milyar ABD doları oldu.

Varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, Doğrudan Yatırımlar yüzde 0,7 oranında artarak 82,4 milyar ABD doları olurken; Finansal Türevler kalemi yüzde 51,9 oranında artarak 3,8 milyar ABD doları, Diğer Yatırımlar yüzde 1,0 oranında artarak 163,3 milyar ABD doları, bankaların yabancı para varlıkları ise yüzde 2,0 oranında azalarak 43,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları alt kalemlerinden Hisse Senetleri ve Yatırım Fonu Payları, bir önceki aya göre yüzde 6,8 oranında artarak 53,6 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, Doğrudan Yatırımlar kalemi yüzde 2,9 oranında azalışla 225,9 milyar ABD doları, Portföy Yatırımları yüzde 2,8 oranında artarak 164,7 milyar ABD doları, Finansal Türevler kalemi yüzde 22,7 oranında azalarak 3,1 milyar ABD doları, Diğer Yatırımlar ise yüzde 1,3 oranında azalarak 416,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı