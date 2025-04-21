Türkiye'nin Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Şubat 2025'te Eksi 279 Milyar Dolar

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla eksi 279 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla eksi 279 milyar ABD doları oldu. Şubat ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 0,1 oranında azalışla 378,2 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,5 oranında azalışla 657,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Böylelikle, aynı dönemde Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu yükümlülükleri 9,7 milyar ABD doları azalarak eksi 279 milyar ABD doları oldu.

Bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduat varlıkları yüzde 4,4 oranında artarak 39,0 milyar ABD doları oldu. Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,8 oranında artarak 72,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,3 oranında azalarak 136,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Rezerv varlıklar kalemi yüzde 0,3 oranında azalarak 165,4 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların TL mevduat yükümlülükleri yüzde 7,1 oranında azalışla 23,1 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, Ocak ayı sonuna göre yüzde 5,8 oranında azalışla 169,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 0,1 oranında artarak 128,3 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,1 oranında artarak 359,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL