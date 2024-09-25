3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi Konya'da Gerçekleşti

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde, Ekonomi Gazetesi iş birliği ile düzenlenen 3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi, geniş bir katılım ile gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, sanayide yeşil dönüşümün hem Türkiye hem de Konya için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Büyükeğen, "Konya sanayimiz bu dönüşümde hız kesmeyecek. Gerekli her türlü desteği sunmaya hazırız" diyerek güçlü bir mesaj verdi.

Türkiye'nin En Büyük Yeşil Sanayi Zirvesi olan, '3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi', Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen'in ev sahipliğinde, KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci, Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Konya protokolü, sanayiciler ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

"Konya sanayisi güçlü, geleceğe hazır"

Zirvenin açılış konuşmasında Konya'nın sanayi gücüne vurgu yapan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, şehrin 12 organize sanayi bölgesi, 120'den fazla sanayi sitesi ve farklı sektörlerde üretim yapan yüzlerce işletmesiyle Türkiye'nin öncü sanayi merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Büyükeğen, 195 ülkeye yıllık 3.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Konya'nın, makine, otomotiv endüstrisi, savunma sanayi, gıda gibi pek çok sektörde ülkenin en büyük ihracatçıları arasında yer aldığına dikkat çekti.

Konya Sanayi Odası'nın yeşil dönüşüm sürecinde hayata geçirdiği projelerle ilgili bilgi veren Başkan Büyükeğen, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile birlikte Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı Projesini hayata geçirdiklerini, bu araç ile 62 firma ve kurumda enerji verimliliği ölçümleri yapıldığını söyledi. Başkan Büyükeğen, "Yaptığımız bu ölçümler ile firmalarımıza, yıllık 6 milyon 152 bin dolar tutarında 6 bin 600 TEP enerji tasarrufu imkanı sunduk. Yıllık 39 bin 500 ton karbon salınımının da önüne geçmiş olduk. Bu çalışmalarımızın endüstride sürdürülebilirliğini sağlamak için ise, ölçüm yaptığımız işletmelerden 21 personele Enerji Yöneticisi eğitimleri aldırdık" dedi.

"Sanayi işletmeleri kendi karbon ayak izlerini ücretsiz hesaplayabilecek"

Oda olarak, döküm sektörüne yönelik 5 milyon dolar bütçeli Konya Döküm Kümelenmesi Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi'ni hayata geçirdiklerini duyuran Büyükeğen, bu projede 15 firmanın yeşil dönüşümüne katkı vererek, karbon ayak izlerini azaltmayı ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine geçişlerini destekleyeceklerini bildirdi. 15 yeni firma için yeni bir Ur-Ge Projesi çalışması başlattıklarını aktaran Büyükeğen, şöyle devam etti: "Bunların yanında, yine KOP Bölge Kalkınma İdaremiz ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzle birlikte hayata geçirdiğimiz proje kapsamında, tüm üyelerimizin kurumsal karbon ayak izlerini standartlara uygun bir şekilde hesaplayabilecekleri ve raporlayabilecekleri tamamen ücretsiz bir platform oluşturduk. Sanayi işletmelerimizin bu platformda oluşturacağı raporlar, doğrulanabilir raporlar olacak. Ayakizi.org.tr olarak hizmete açtığımız bu platformda, üyelerimiz aynı zamanda yeşil mutabakatla ilgili güncel bilgilere ulaşabilecekleri gibi, üretimde kullanacakları cihaz ve makinaları enerji verimliliği, karbon ayak izi gibi verilerle karşılaştırma imkanına kavuşacak. Sanayi işletmelerimizin yeşil dönüşümü de kapsayan ikiz dönüşüm sürecini de öncelikli çalışma alanlarımız arasına aldık. Sanayicilerimizin dijitalleşerek rekabet güçlerini artırması ve karbon ayak izlerini azaltması için tüm üyelerimizin Dijital Olgunluk Analizi'ni ücretsiz olarak yapmaya başladık. Bu tür çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."

"Yeşil dönüşüme yönelik 105 milyon TL'lik destek verdik"

Daha sonra konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı, uluslararası rekabetten geri kalmamak için yeşil dönüşümün, üretim süreçlerinin her alanında uygulanması gerektiğini söyledi. Ajans olarak bu alanda yaptıkları çalışmaları anlatan Bostancı, "Ajans olarak döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması ve kaynak verimliliğinin artırılması başta olmak üzere yeşil dönüşüme yönelik olarak uyguladığımız destek programları kapsamında 33 projeye güncel rakamlarla yaklaşık 105 milyon TL destek vererek 273 milyon TL'lik yatırımı harekete geçirdik. Bu konuda önemli gördüğümüz bir diğer çalışma da, Konya İl Yeşil Mutabakat Komitesidir. İlimizin her alanda gösterdiği ortak çalışma kültürünün bir örneği olan komite, Türkiye'nin net sıfır hedefine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir" diye konuştu.

"Yeşil dönüşüm zihniyet değişimidir"

KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci de, yeşil dönüşümün bir zihniyet değişimi olduğunu söyledi. Yeşil dönüşüm ile sanayinin ve KOBİ'lerin tüm dünyaya bakışını değiştirmesi gerektiğini aktaran Kendirci, "Toplumun tüm kesimlerinin bu dönüşümün bir parçası olması lazım. KOSGEB olarak biz de bu alanda çalışmalar yürütüyoruz. İki yeni müdürlük kurduk bu konuda. KOSGEB olarak iki yılda, 2 milyar dolar hazine garantili borçlanma ile ülkemize kaynak getirdik" ifadelerini kullandı. KOBİ'lere rehberlik hizmeti verdiklerini de ifade eden Kendirci, şöyle konuştu: "Tüm uzmanlarımız işletmeleri ziyaret ediyor, yeşil dönüşüm ve diğer yenilikler konusunda işletmelerimizi bilgilendiriyorlar. Yıl başından bu yana ülke genelinde 110 bin işletmeye ziyarette bulunduk. Konya'da bizim desteklerimizden en fazla faydalanan illerden biri. Bundan da çok memnunuz. KOSGEB ile Konya arasında iyi bir uyum var."

"Bu zirve, yeşil dönüşüm alanında güzel bir zemin oluşturacak"

Son olarak konuşan AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de, Yeşil Mutabakatın rekabetin korunması ve güçlendirilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB'nin 2050'ye kadar net sera gazlarının sıfırlanması gibi yeni stratejileri, sanayi üretim ve çevre unsurlarını dengelemek üzere devreye konulmuş en etkili mutabakattır. Yeşil Mutabakat, ülkemizin Avrupa Birliği başta olmak üzere rekabetin korunması ve güçlendirilmesi açısından önemlidir. Uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması bakımından önem teşkil etmektedir. Bu zirve, sanayi sektöründe yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını detaylıca incelemek adına güzel bir zemin oluşturacaktır."

Üç farklı oturum gerçekleştirildi

Açılış konuşmalarının ardından alanında uzman isimlerin yer aldığı, üç farklı oturumda, yeşil dönüşümün tüm süreçleri ele alındı. Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünü yaptığı, 'Türk Sanayisinin Yeşil Dönüşümü' başlıklı ilk oturumda, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erten görüşlerini dile getirdi.

'Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Sanayiye Etkisi' başlıklı ikinci oturum, TOBB Çevre Müdürü Mert Kuleoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Bu oturumda da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkan Vekili Dr. Bilal Düzgün, İklim Değişikliği Başkanlığı Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanı Eyüp Kaan Moralı, TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün ve Mevlana Kalkınma Ajansı İktisadi Kalkınma Birimi Uzmanı Zehra Betül Pekergin, sunumlarını gerçekleştirdi. Ekonomi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan'ın moderatörlüğünü yaptığı, 'Yeşil Finansman, Yatırım ve Sürdürülebilirlik' temalı üçüncü oturumda da, Dünya Bankası Altyapı ve Enerji Sektörleri Kıdemli Yöneticisi Yeşim Akçollu, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Sürdürülebilirlik ve Çevresel Sosyal Etki Yöneticisi Mehtap Altuğ, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Escarus Direktörü Melis Bitlis ve KOSGEB Sürdürülebilirlik Destekleri Müdürü Firdevs Kılıç, yeşil finansmanın detaylarını dinleyiciler ile paylaştılar.

Zirve, panellerin sonunda soru ve cevaplar ile devam etti. - KONYA