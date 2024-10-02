Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı 9 Ayda 60 Milyar Dolar

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ilk 9 ayda 253 milyar dolar ithalat yaparken, ihracatımız da ilk 9 ayda 193 milyar dolar olmuştur. Böylece 9 ayda 60 milyar dolar dış ticaret açığı vermiş bulunuyoruz. Dış ticaret açığımızda, 9 ayda yüzde 31,5 azalma var" dedi.

Bakan Bolat, dış ticaret verilerine ilişkin Bakanlıkta basın toplantı düzenledi. Bolat, dış ticarette dengelenmenin devam ettiğini belirterek, "Bu durumdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamda ilk 9 ayın verilerinde de olumlu yönde ilerleme olduğunu görüyoruz. Baktığımızda Türkiye ekonomisi, 2023 yılında dünyanın oldukça zayıf bir performans gösterdiği dönemde yüzde 5,1 büyümüş ve kişi başına düşen milli gelirimiz 13 bin dolara yükselmişti. Bu trend, 2024 yılında da devam etmekte. 1'inci çeyrekte yüzde 5,3 büyürken, bu büyümenin 2,5 puanlık katkısı net ihracattan gelmektedir. 2'nci çeyrekte büyümemizde, bir miktar iç talepte yavaşlama söz konusudur; yüzde 2,5 büyüdük. Onun da yarısı, yaklaşık 1,3 puanı net ihracatının katkısından gelmektedir. Bu sağlıklı ve istikrarlı bir büyümenin formülüdür. Bu anlamda da Türkiye'nin büyümesinin, net ihracat katkısıyla olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'ALTIN İHRACATI YÜZDE 66 GERİLEDİ'

Eylül ayında ihracatın 22 milyar 7 milyon dolara ulaştığını açıklayan Bolat, "İhracatçılarımızla birlikte çok büyük gayretler sarf ettik, bu rakam geçen yılın rakamına göre yüzde 1,8'lik küçük bir azalışı ifade etmekle beraber bunun en önemli sebebi, takvim etkisi olmaktadır. Takvim etkisi bazen olumlu katkı yapabiliyor, bazen olumsuz katkı da yapabiliyor. Geçen yıl eylül ayında 5 cuma ihracatımız varken; perşembe, cuma günleri biz 2 gün 2,4 milyar dolar ihracat yapabiliyoruz, ihracatımızın en az olduğu günler cumartesi ve pazar oluyor; bu sene eylül ayı içinde 5 tane pazar günü gerçekleşti. Bunun negatif takvim etkisi 1 milyar dolara tekabül etti. Bir pazar eksik olsaydı, biz 600 milyon dolar ihracat artışını sizlere müjdeliyor olacaktık. Altın ihracatında yüzde 66'lık bir gerilememiz söz konusu. Altın ve enerjiyi çıkardığımızda ihracatımızdaki artış eylül ayında yüzde 3,3, yani 20,8 milyar dolara ulaşmış oldu. Son 14 ayın içinde 9 ay aylık ihracat rekorları kırdık. İthalatımızda eylül ayında azalma trendini görmekten memnuniyet duyuyoruz. İthalatımızda eylül ayında yüzde 1,4'lük bir azalış söz konusu oldu. Çeyreklik trend çok önemli. 2023 yılının 3'üncü çeyreği ile 2024 yılının 3'üncü çeyreğini; yani temmuz, ağustos, eylül ayı performanslarını karşılaştırdığımızda 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde, geçen yılın 3'üncü çeyreğine göre ihracatta yüzde 4,4'lük artış var ve 3 milyar dolar ihracat artışına tekabül ediyor" dedi.

'DIŞ TİCARET AÇIĞI 14 AYIN 11'İNDE AZALDI'

Devamında son 14 aylık dış ticaret verilerini değerlendiren Bolat, "Dış ticaret açığımız 14 ayın 11'inde azaldı. Çeyreklik bazda dış ticaret açığımız bu yıl 3'üncü çeyrek olan temmuz, ağustos, eylül toplamında 17,4 milyar dolara düşmüştü. Geçen yılın 3'üncü çeyreğinde 26,3 milyar dolardı. Demek ki yüzde 34'lük bir azalış söz konusu. 3'üncü çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl yüzde 70,8 iken, bu yıl yüzde 79,2'ye yükselmiştir. Bu 3'üncü çeyrekte ortalama yüzde 80'lik ihracatın ithalatı karşılama oranını, ihracatçılarımızın sayesinde başarmış durumdayız. Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 81,1 olarak gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 81,5 idi. 9 aylık ihracatımızda, 2023 yılının ilk 9 ayı ile mukayese ettiğimizde mal ihracatında yüzde 3,2'lik artış devam ediyor. İthalata baktığımızda yüzde 8'lik bir azalış söz konusu, bu yılın ilk 9 ayında 253 milyar dolara gerilemiş durumda. İthalatımızda net 21,6 milyar dolar azalış var, ihracatta net 5,9 milyar dolar artışımız var. Türkiye ilk 9 ayda 253 milyar dolar ithalat yaparken, ihracatımız da ilk 9 ayda 193 milyar dolar olmuştur. Böylece 9 ayda 60 milyar dolar dış ticaret açığı vermiş bulunuyoruz. Dış ticaret açığımızda, 9 ayda yüzde 31,5 azalma var. 87,7 milyar dolardan 60,1 milyar dolara gerilemişiz. Bunun anlamı, dış ticaret açığının 27,6 milyar dolarlık azalması. İşte ekonomi programımızın en önemli başarılarından biri bu olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı, yılın 9 ayında yüzde 76,3'e yükselmiştir. 8,2 puanlık iyileşme söz konusu" diye konuştu.