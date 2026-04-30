Türkiye martta en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini gerçekleştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: - "Yenilenebilir enerji, şu anda olduğu gibi yeni enerji mimarimizin de önemli yapı taşlarından biri olmaya devam edecek"

Türkiye, martta 19,46 milyar kilovatsaatle tüm zamanların en yüksek yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimini gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ayda toplam elektrik üretiminin 3'te 2'si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş oldu.

Türkiye, yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarla elektrik üretim rekoruna imza attı.

Geçen ay hidroelektrik santrallerinden toplam 10,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve toplam elektrik üretiminin yüzde 35,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlandı. Güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimi 3,24 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi de 3,67 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, mart ayında yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 77,3, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 65 olarak kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjideki yüksek talebin azami seviyede yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karbon salımı oluşturmadan karşılanmasına yönelik yatırımların meyvesini verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Martta 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi. Üzerinde çalıştığımız yeni uzun dönemli enerji planı çerçevesinde yeni bir enerji mimarisi inşa etmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji, şu anda olduğu gibi yeni enerji mimarimizin de önemli yapı taşlarından biri olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Türkiye'nin güncel yenilenebilir enerji hedefini açıklamasıyla birlikte, daha önce belirlenen 'güneş ve rüzgarda 120 bin megavat kurulu güç' hedefini çok daha yukarıya taşıyacağız."

Kaynak: AA / Başak Erkalan
