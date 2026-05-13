Bakan Yardımcısı Sayan: "Türkiye, ITU siber güvenlik endeksinde rol model ülkeler arasında"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) siber güvenlik endeksinde, Türkiye'nin dünyaya rol model olan ülkeler arasında gösterildiğini söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen ITU Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu kapsamında düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.

Sayan, Türkiye'nin dünyada haberleşme regülasyonundaki yerine ilişkin soruya, Türkiye'nin 194 ülkenin regülasyon kurumlarının değerlendirildiği ve ITU tarafından yapılan çalışmaya göre, dünyada ilk 10 arasında ve 5. jenerasyon denilen ülkeler arasında olduğu cevabını verdi.

Beşinci jenerasyonun, bütün sektörlerde çok iyi iş birliği halinde olan ve tüm regülasyonla ilgili gereksinimlerini yerine getirmiş ülke anlamına geldiğini dile getiren Sayan, "ITU'nun siber güvenlik endeksi var. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğu endekste, Türkiye'yi dünyaya rol model olan ülkeler arasında gösterdiler." diye konuştu.

Sayan, geçen yıl siber güvenlikle ilgili bu rol model durumundaki bütün görevleri, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığına devrettiklerini anımsatarak, "Siber Güvenlik Başkanlığımızın uhdesinde siber güvenlikle ilgili konularımız, yine dünyaya en iyi şekilde rol modeli olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Düzenleyiciler için rehber olacak doküman, yol haritası olacak"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da sempozyum kapsamında, Türkiye ile üye ülkeler arasındaki işbirliğine ilişkin soruya, dünya ajandasında birçok düzenleyicinin karşılaştığı konuların olduğunu belirterek, bugün burada gündeme alınan düzenleyiciler için rehber olacak dokümanın kendilerine önümüzdeki yıl için daha etkin regülasyon, daha etkin düzenleme yapma konusunda yol haritası olacağı cevabını verdi.

Bu etkinliklerle birlikte ülkelerle ikili görüşmeler yaptıklarını ifade eden Karagözoğlu, şöyle konuştu:

"Hem ikili görüşme yaptığımız ülkelerin tecrübelerini hem de bizim onlara katılacak tecrübeleri karşılıklı olarak paylaşmaktayız. Yine bu etkinlik kapsamında da 4 ülkeyle mutabakat zaptı da imzalıyor olacağız. Bugün Belçika'yla imzaladık. Diğer üç ülkeyle de ilerleyen günlerde imzalıyor olacağız."

"Türkiye bu alanda başarısını kanıtladı"

ITU Telekomünikasyon Geliştirme Bürosu (BDT) Direktörü Cosmas Luckyson Zavazava ise etkinliğin, Türkiye'de gerçekleştirilme sürecine dair soruya verdiği cevapta, konferansların başarısının katılımcıların etkin bir şekilde iletişim kurabilmelerine bağlı olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin daha önce düzenlediği etkinliklerle bu alanda başarısını kanıtladığını belirten Zavazava, bu nedenle burada olmaktan mutlu olduklarını söyledi.