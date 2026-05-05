Haberler

Türkiye Enflasyonda Avrupa'da Birinci, Dünyada Beşinci

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, yıllık yüzde 32,37 ile dünyada en yüksek beşinci, Avrupa'da ise yıllık ve aylık enflasyonda bininci sırada bulunuyor. Avrupa’daki 31 ülkenin yıllık enflasyonu, Türkiye’de sadece nisan ayında yaşanan aylık yüzde 4,18’den daha düşük.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye, yıllık yüzde 32,37 ile dünyada beşinci, Avrupa'da ise yıllık ve aylık enflasyonda birinci sırada bulunuyor. Avrupa'daki 31 ülkenin yıllık enflasyonu, Türkiye'de sadece nisan ayında yaşanan aylık yüzde 4,18'den daha düşük.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yüzde 4,18 arttı. Yıllık enflasyon da yüzde 32,37 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in yüzde 32,37 olarak açıkladığı nisan sonu itibarıyla son bir yıllık enflasyon esas alınarak yapılan sıralamaya göre Türkiye; Venezuela (yüzde 649), Güney Sudan (yüzde 113), savaş halindeki İran (yüzde 50) ve Arjantin'in (yüzde 32,6) ardından beşinci en yüksek enflasyona sahip ülke olarak öne çıkıyor.

Avrupa'da birinci

Türkiye, yıllık ve aylık enflasyonda Avrupa'da birinci sırada bulunuyor. Türkiye'yi, ikinci sırada yüzde 9,9 ile Romanya izliyor. Rusya ile yıllardır savaşta olan Ukrayna'da enflasyon, yüzde 7,9. Avrupa'da, 31 ülkenin yıllık enflasyonu Türkiye'de nisan ayında yaşanan aylık yüzde 4,18'den daha düşük. Avrupa Birliği'nde (AB) ise ortalama yıllık enflasyon yüzde 2,3 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa'da ülkelerinin yıllık enflasyonu, Türkiye'nin ilk dört ayda yaşadığı yüzde 14,64 oranın da altında kalıyor. Dünyadaki 123 ülkenin yıllık enflasyonu da Türkiye'nin nisan ayında yaşadığı aylık enflasyonun altında bulunuyor.

Kaynak: ANKA
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk Modacı 'Heykelimsi' üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu

Türk Modacı "Heykelimsi" üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Türk Modacı 'Heykelimsi' üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu

Türk Modacı "Heykelimsi" üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu
AK Parti'den 'ara zam' açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama var
Hamburger zincirindeki ayrımcılık için harekete geçildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Hamburger zinciri asıl şimdi yandı