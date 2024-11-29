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Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 9,2, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,2, tarım sektörü yüzde 4,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve hizmetler yüzde 1,4 arttı. Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,4, sanayi sektörü yüzde 2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 0,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 arttı.

GSYH, 11 TRİLYON 893 MİLYAR 252 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53,3 artarak 11 trilyon 893 milyar 252 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 357 milyar 989 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 3,1 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,8 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,8 artarken ithalatı yüzde 9,6 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 76,3 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 76,3 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 45,7 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 31,9 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 36,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47,8 iken yüzde 45,1 oldu.

Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (34)

Haber Yorumlarıhasan durmuş:

benim cebim niye hâlâ küçük

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıTahsin Dönmez:

Ekonomi büyüyor. Halk fakirleşiyor. Hayret yav.

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

600 mılyar dolar borcu olan ulke buyuyemez ..alacaklıları buyutur ancak..fırınlarda kredı kartıyla ekmek satılıyor bu ulkede kımse kendını kandırmasın...

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıJokerAllame:

kullllahima anlat sen kulllahima akkkepe yiyemeye doymaz

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıBarbaros Çakır:

buyuyoda bize mi buyuyo

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıPerwer:

Ülkenin ekonomisi büyüyor ama vatandaşın ekonomisi küçülüyor. Bu nasıl bir tezattır?

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıÖmer Altıntaş:

Ziyaaaaaaaaa

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHasan Turk:

3 gun once icralik kredi kartlarinda korkunc rakam manseti okuduk....buyuyen yandaslar ve saray ahalisi millet ev kirasini zor ödüyor.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıCerkes:

Verdiğiniz faizsiz krediler le malına mal katanların büyümesi , maaşla çalışan dibin dibini görüyo

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAhmet Yilmaz:

büyüdü de sana mı büyüdü bize doğru büyü mesin medyaya karşı büyüsün

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
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