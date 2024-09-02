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Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü

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Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre ekonomi 2. çeyrekte (nisan-haziran) yüzde 2.5 oranında büyüdü. Ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyrek büyümesi ise yüzde 5.7 olarak gerçekleşmişti.

DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ İKİNCİ ÇEYREKTE %7,4 ARTTI

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı (GSYH) oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri %7,4, inşaat %6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul faaliyetleri %3,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri %3,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,2, hizmetler %2,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %0,6 arttı. Sanayi sektörü ise %1,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,8 arttı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %78,6 artarak 9 trilyon 949 milyar 792 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 308 milyar 158 milyon olarak gerçekleşti.

ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİ OLARAK YÜZDE 1,6 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %1,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %0,5 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %0,04 artarken ithalatı %5,7 azaldı. İşgücü ödemeleri, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %112,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %47,7 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %33,8 iken, bu oran 2024 yılında %40,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %44,6 iken %37,4 oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Türkiye Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

Halil null:

Kime , neye göre büyüdü önemli olan bu . Vatandaş a yansıyan birşey yok.

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Turan Şahin:

sömürünün hakim olduğu sisdemde tabiki ekonomi büyür, ama ezilen yararlanamaz,ağalar devran sürer,

5
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Vatan Daş:

Bırakın bu yalanları. Zengin iyice zengin oldu deseniz daha iyi. Alım gücü her geçen gün daha da düşüyor. Hükümetin başarısızlıklarını halk ödüyor.

4
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adem aka:

vatandaş büyümedikten sonra, ekonominin büyümesi bir anlam ifade etmez.

4
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Perwer:

Ülkenin ekonomisi büyüyor deniyor ama paralel olarak milletin ekonomisi küçülüyor. Bu nasıl bir dengesizliktir? Benim kafam almıyor. Anlayan varsa söylesin…

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