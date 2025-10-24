Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor

ABD ve Çin'in ticaret savaşları arasında kalan otomotiv sektöründen Nexperia'nın neden olduğu çip kriziyle ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor.

NEXPERİA'YA EL KONULMUŞTU

1952 tarihli "Mal Mevcudiyeti Kanunu"nu kullanarak Nexperia şirketine el koyan Hollanda hükümeti, otomotiv devleri için ciddi bir tedarik alarmı oluşturdu.

İKİ MODELİN ÜRETİMİ DURDURULACAK

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, tedarik zincirindeki riskleri gerekçe göstererek, önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren Wolfsburg'daki ana tesislerinde Golf ve Tiguan modellerinin üretimini geçici olarak durduracağını bildirdi.

ÇİN ÇİP İHRACATINI DURDURDU

Hollanda'nın bu adımı, Çin merkezli Nexperia'nın kontrolünü devralmanın ardından Çin'in karşı önlem olarak çip ihracatını durdurmasıyla geldi. Tedarikteki kesinti, Volkswagen başta olmak üzere Avrupa otomotiv sanayisinde derin etkiler yaratma potansiyeli taşıyor.