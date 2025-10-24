Haberler

Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor

Güncelleme:
ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret geriliminin yol açtığı yeni çip krizi nedeniyle otomotiv sektörü zor durumda. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, çip krizi nedeniyle Golf ve Tiguan modellerinin üretimini geçici olarak durduracağını duyurdu.

  • Volkswagen, Golf ve Tiguan modellerinin üretimini geçici olarak durduracak.
  • Üretim durdurma kararı, tedarik zincirindeki riskler nedeniyle alındı.
  • Hollanda hükümeti, Nexperia şirketine el koydu.
  • Çin, çip ihracatını durdurdu.
  • Nexperia, Çin merkezli bir şirkettir.

ABD ve Çin'in ticaret savaşları arasında kalan otomotiv sektöründen Nexperia'nın neden olduğu çip kriziyle ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor.

NEXPERİA'YA EL KONULMUŞTU

1952 tarihli "Mal Mevcudiyeti Kanunu"nu kullanarak Nexperia şirketine el koyan Hollanda hükümeti, otomotiv devleri için ciddi bir tedarik alarmı oluşturdu.

İKİ MODELİN ÜRETİMİ DURDURULACAK

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, tedarik zincirindeki riskleri gerekçe göstererek, önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren Wolfsburg'daki ana tesislerinde Golf ve Tiguan modellerinin üretimini geçici olarak durduracağını bildirdi.

ÇİN ÇİP İHRACATINI DURDURDU

Hollanda'nın bu adımı, Çin merkezli Nexperia'nın kontrolünü devralmanın ardından Çin'in karşı önlem olarak çip ihracatını durdurmasıyla geldi. Tedarikteki kesinti, Volkswagen başta olmak üzere Avrupa otomotiv sanayisinde derin etkiler yaratma potansiyeli taşıyor.

Abdullah Karlıdağ
500

