Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti

Asya ülkesinde restoran alevlere teslim! 22 kişi hayatını kaybetti
Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi

Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile

Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi Nisan'da D düştü

Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi Nisan'da D düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, Nisan ayında ekonomik güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak 96,6 değerine düştüğünü açıkladı. Tüketici güveni de azalma göstererek 83,9 değerine geriledi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında ekonomik güven endeksinin, bir önceki aya göre yüzde 4,2 oranında azalıp 96,6 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,2 oranında azalıp 96,6 değerini aldı. Bir önceki aya göre; tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 100,8 olurken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında azalarak 109,5 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalışla 110,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,2 oranında azalışla 85,1 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.