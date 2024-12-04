Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi

Putin'den Türkiye sınırında büyük gözdağı

 Putin'den dikkat çeken istek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti

Putin, Suriye ile ilgili dikkat çeken isteğini Erdoğan'a iletti
Cemal Enginyurt'tan Soylu'ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker'in benim

"Bundan sonra senin Sedat Peker'in benim"

Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren ABD merkezli gıda devi Cargill de son dönemde küresel krizin etkileriyle boğuşuyor. Dünya çapında 160 binden fazla çalışanı olan firma gelirlerindeki düşüşü gerekçe göstererek 8 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli gıda devi Cargill, gelirlerinde yaşanan düşüş nedeniyle dünya genelindeki iş gücünü yüzde 5 oranında azaltma kararı aldı. Bu, yaklaşık 8 bin çalışanın işten çıkarılması anlamına geliyor. Cargill, Türkiye dahil 63 ülkede faaliyet gösteriyor ve dünya çapında 160 binden fazla çalışana sahip. Şirketin gelirleri 2023 yılında 177 milyar dolar iken, 2024'te bu rakamın 160 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

FİYAT DÜŞÜŞLERİNDEN ETKİLENİYOR

Gıda sektöründeki büyük oyunculardan biri olan Cargill, özellikle tarım alanında faaliyet gösteriyor ve buğday, mısır ve soya fasülyesi gibi ürünlerdeki fiyat düşüşlerinden olumsuz etkileniyor. Cargill CEO'su Brian Sikes, işten çıkarmaların bu yıl içinde gerçekleştirileceğini belirtti. Şirket, organizasyon yapısını sadeleştirerek, katmanları azaltmayı ve yöneticilerin sorumluluklarını genişletmeyi planlıyor. Ayrıca iş tekrarı ortadan kaldırılacak ve verimlilik artırılacak. Ağustos ayında şirket, operasyonlarını yeniden yapılandırmaya karar vermişti. Bu yapılandırma ile operasyon birimleri sayısı beşten üçe indirilecek.

Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak

KRİTİK TOPLANTI 9 ARALIK'TA

Bu değişikliklerin detayları 9 Aralık'ta yapılacak bir toplantı ile duyurulacak. Sikes, bu süreçte etkilenen çalışanlarla bilgi paylaşmak amacıyla toplantılar düzenleyeceklerini açıkladı. Cargill'in Türkiye'deki çalışanlarının bu kararlar doğrultusunda etkilenip etkilenmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

7 İLDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Cargill, 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'de faaliyet göstermeye başladı ve 1986'dan sonra kendi markasıyla yoluna devam etti. İstanbul, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Kocaeli ve İzmir'de 600'ün üzerinde çalışanı bulunan şirket, nişasta ve tatlandırıcı üretimi, yenilebilir bitkisel yağ üretimi ve hayvan beslenmesi alanlarında önemli işlere imza atıyor.

Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
img

90'ların ses getiren yıldızından itiraf
img

Fenerbahçe derbisi öncesi en büyük sorunu tek seferde çözdü
img

Putin, Suriye ile ilgili dikkat çeken isteğini Erdoğan'a iletti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Yok be olur mu? Üretim had safhada. Ne fiyat düşüklüğü orayı anlayamadım. Neyse bizim aklımız ermez. Ekonomi ekibi bilir. Biraz hibe filan yardımı yapsaydınız. O kadar işsize bir de maaş ödeyeceksiniz. Kaynak var mi ki? Zor işiniz çok zor. Neyse ki enflasyonu % 41.5 a bağladınız da zam filan almayacağız. Böylece harcayacak çok para kalacak kasada. Allah yardımcımız olsun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATV CANLI İZLE 4 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Aralık Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 4 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları ve sözleri neler? 4 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 4 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 4 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Resmi Gazete bugün (4 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 4 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… 4 Aralık Tarihinde Olaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.