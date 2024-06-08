Türkiye Çevre Haftası'nda 500 Meşe Fidanı Toprakla Buluştu

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu işbirliğiyle Türkiye Çevre Haftası kapsamında 500 meşe fidanı toprakla buluşturuldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TEMSAN Genel Müdürü Fatih Öztürk, TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Meşe palamutlarının 7 Haziran'da TEMSAN'ın Ankara-Yenimahalle kampüsünde toprakla buluştuğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu projenin en anlamlı yanı ise kadim zamanlardan beri bilgeliğin, gücün ve uzun ömrün sembolü olan meşe fidanları TKİ Genel Müdürlüğü bahçesindeki 40 yıllık meşe ağaçlarının palamutlarından elde edilmesidir. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere katkıda bulunan herkese müteşekkiriz."

Çevrenin ve doğal güzelliklerin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması hedefiyle her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü içinde bulunulan hafta, Türkiye Çevre Haftası olarak ilan edilmişti.