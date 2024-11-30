Türkiye altında zirveye oynuyor! İşte en fazla alım yapan ülkeler

Çatışma riskleri, küresel çapta yüksek enflasyon baskısı altın fiyatlarını yukarı çekerken merkez bankaları da yüklü alımlar gerçekleştirdi. Seneye 2062 dolardan başlayan ons altın, kasım sonu itibarıyla %28,50 prim yaptı ve 2650 dolardan kapandı.

ABD'de gelecek yıl Cumhuriyetçilerin döneminin başlamasıyla, merkez bankalarının da rezervlerini çeşitlendirmeye devam etmesi ve altın alımlarını sürdürmesi bekleniyor.

TÜRKİYE EN ÇOK ALTIN ALAN İKİNCİ ÜLKE OLDU

Türkiye'nin bu yıl altın alımında, Hindistan ve Çin gibi büyük ülkeleri geride bırakarak zirveye oynadığı görülüyor. Türkiye, 2024'ün ilk 3 çeyreklik döneminde 55,2 tonluk alımla en fazla altın alan ikinci ülke oldu. İlk sırada 61 tonla Polonya yer alırken, Hindistan 51,1 tonla üçüncü oldu.

2024'TE EN FAZLA ALTIN ALAN ÜLKELER

Dünya Altın Konseyi, IMF verileri ve ülke merkez bankalarının verilerine göre bu yıl ilk 3 çeyrek itibarıyla en fazla altın alımı yapan ilk 10 ülke şöyle sıralandı:

1-Polonya: 61,0 ton

2-Türkiye: 55,2 ton

3-Hindistan: 51,1 ton

4-Çin: 28,9 ton

5-Azerbaycan (Devlet Fonu): 25,2 ton

6-Çekya: 15,7 ton

7-Macaraistan: 15,5 ton

8-Moğolistan: 10,3 ton

9- Irak : 10,1 ton

10-Katar: 9,7 ton

MERKEZ'İN ALTIN REZERVLERİ ARTIYOR

Bu arada TCMB tarafından açıklanan son verilere göre, 22 Kasım itibarıyla, altın rezervleri 3 milyar 310 milyon dolar artışla, 65 milyar 904 milyon dolara yükseldi. Toplam rezervlerin 156 milyar 639 milyon dolar olduğu dikkate alındığında, altın rezervlerinin payı %42 oldu.

ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

Altın fiyatlarında son duruma bakıldığında serbest piyasada 29 Kasım 2024 gram altın fiyatı 2960 TL'den geçen haftayı tamamladı. Fiziki gram satış fiyatı 3060 TL oldu. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ise 2650 dolardan son kapanışını yaptı.

Ons altın geçen ay 2790 dolarla zirve yapmış, ABD seçimlerinin ardından kâr satışlarına maruz kalarak, kasım başında 2536 dolara kadar gerilemişti. Son iki haftalık süreçte ise ons altın, Rusya-Ukrayna hattı ve Orta Doğu'dan gelen haberlere duyarlılık göstererek, yönünü tekrar yukarı çevirdi.

FED'İN TUTUMU BELİRLEYİCİ DURUMDA

Jeopolitik risklerin yanı sıra küresel piyasalarda ABD doları fiyatlamaları da altın fiyatlarındaki hareketlilikte etkili oluyor. ABD'den gelen son ekonomik verilerin tam anlamıyla bir soğumaya işaret etmemesinin yanı sıra; 2025'te Cumhuriyetçilerin döneminde "güçlü dolar" ve "enflasyonist baskılara" dair bazı beklentiler, FED'e dair faiz indirimi öngörülerinde son haftalarda belirsizliğe sebep oluyor.

2025 ALTIN HEDEF FİYAT

Bütün bu gelişmeler kapsamında küresel yatırım bankaları 2025 hedeflerini de açıkladı. Goldman Sachs Aralık 2025'te ons altının 3150 dolar, JP Morgan 3000 dolar ve UBS de 2950 dolar olabileceğini öngördü. Bu tahminler, altın fiyatlarında gelecek yıl ons bazında %18,85'e varabilecek bir yükseliş beklentisine de işaret ediyor.