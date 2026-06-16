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Türk teknoloji şirketi SynPet'in Anvers'teki 300 milyon avroluk geri dönüşüm tesisine izin çıktı

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Belçika'da faaliyet gösteren Türk teknoloji şirketi SynPet Technologies, Anvers Limanı'nda kuracağı 300 milyon avroluk plastik geri dönüşüm tesisi için çevre ve imar iznini aldı. Tesis, karışık plastik atıkları petrokimya sektöründe kullanılabilecek ham maddeye dönüştürecek ve yılda 250 bin ton atığı döngüsel ekonomiye kazandırması bekleniyor.

Belçika'da faaliyet gösteren Türk teknoloji şirketi SynPet Technologies, Anvers Limanı'nda kurmayı planladığı 300 milyon avroluk plastik geri dönüşüm tesisi için çevre ve imar iznini aldı.

Belga ajansının haberine göre, SynPet tarafından Anvers Limanı'nda kurulacak tesis, karışık plastik atıkları ham petrolden elde edilen naftanın yerine kullanılabilecek bir ürüne dönüştürecek.

Şirketin geliştirdiği teknoloji sayesinde, geri dönüştürülmesi zor olan karışık plastik atıklar işlenerek petrokimya sektöründe kullanılabilecek ham maddeye dönüştürülecek. Üretilen madde, limandaki petrokimya şirketlerinin yeni plastik üretiminde mevcut nafta girdilerine doğrudan karıştırılabilecek.

Projeye yatırım yapan şirketler arasında İsviçre merkezli Kolmar Group AG de bulunuyor. Tesisin onlarca kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

SynPet, geçen yıl Anvers Limanı'nda yeni bir plastik geri dönüşüm tesisi kurmak için 300 milyon avro yatırım yapacağını açıklamıştı. Şirket, tesiste plastik atıkları yeniden değerli ham maddelere dönüştürerek döngüsel ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

Avrupa'nın en büyük ikinci limanı konumundaki Anvers Limanı, aynı zamanda önde gelen kimya ve petrokimya şirketlerinin üretim tesislerine de ev sahipliği yapıyor.???????

SynPet Üst Yöneticisi (CEO) Cem Özsüer de tesisin geliştirilmesinin arkasında 10 yılı aşkın araştırma ve geliştirme çalışmasının bulunduğunu belirterek, tesisin tam kapasiteye ulaştığında yılda 250 bin ton işlenmemiş karışık plastik atığı döngüsel ekonomiye kazandıracağını kaydetti.

Mevcut yöntemlerle geri dönüştürülemeyen plastik atıkların işleneceğini kaydeden Özsüer, teknolojilerinin plastiklerin çevresel bir sorun olmaktan çıkıp çözümün parçası haline gelebileceğini gösterdiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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