Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası 2025 yılının başarılı şirketlerini ödüllendirdi

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası 2025 yılının başarılı Türk ve İspanyol şirketlerini ödüllendirdi.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın Madrid'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen etkinliğinde, seyahat ve turizm sektörlerine yönelik İspanyol teknolojik şirketi Amadeus ve İspanya'da çelik sektöründeki yatırımlarıyla öne çıkan Türkiye'den Tosyalı Holding'e 2025 yılının başarılı şirketleri ödülü verildi.

Törende, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de bireysel profesyonel liyakat ödülüne layık görüldü.

"Türkiye ve İspanya birlikte çok daha fazlasını başarma kapasitesine sahip"

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve İspanya'nın ekonomik işbirliği, yatırım ve ortak projeler için önlerinin açık olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Küçükel Ezberci, Akdeniz'in iki ucundaki bu iki ülkenin, diyalog, işbirliği ve dayanışma temelindeki ortak ruhlarının, tedarik zincirlerinin tüm dünyada değiştiği günümüzde, istikrarlı, uyumlu ve geleceğe dönük ortak noktalarla daha da fazla öne çıkması gerektiğini söyledi.

Türkiye ve İspanya'nın arasında geçen yıl Madrid'de düzenlenen hükümetler arası zirvede her iki ülkenin 25 milyar avroluk ticaret hacmi hedefi koyduğunu hatırlatan Büyükelçi Küçükel Ezberci, "Türkiye ve İspanya birlikte çok daha fazlasını başarma kapasitesine sahip." dedi.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin İspanya Temsilcisi Yasemen Korukçu da bu yıl İspanya'da 5 (Sevilya, Barselona, Madrid, Bilbao ve San Sebastian), Türkiye'de 2 ticaret odası (Ankara ve Bursa) ile işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını, bu şekilde iki ülke arasında güçlü ve uzun vadeli kurumsal köprüler kurmaya devam ettiklerini ve 2026'ya çok daha umutlu baktıklarını kaydetti.

Törene, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat'ın da aralarında olduğu Türk ve İspanyol ekonomi dünyasından çok sayıda üst düzey yönetici katıldı.

Resmi verilere göre Türkiye ve İspanya arasında 2025 yılındaki ticaret hacminin, rekor kırarak yaklaşık 20 milyar avroya ulaşması bekleniyor.

Mevcut durumda Türkiye'de İspanya sermayeli 783 şirket ve 7 irtibat ofisi faaliyet gösterirken, 2002'den bu yana İspanya'nın Türkiye'ye yatırımı 11,5 milyar dolar, Türkiye'nin İspanya'ya yatırımı da 564 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.