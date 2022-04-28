Türk film sektöründen 200 milyon dolarlık ihracat atağı

Türkiye'nin uluslararası arenada ilk film platosu ve bir dünya markası olarak globalde film ve eğlence endüstrisine hizmet vermeye başlayacak olan Midwood, geliştirdiği proje ile film endüstrisine büyük katkı sağlayarak, sektörün ihracat rakamlarını artırmayı hedefliyor.

Midwood; Los Angeles ve Bombay'deki ofislerinin yanı sıra sektörün stratejik 5 ülkesinin başkentlerinde açmakta olduğu ofislerle güçlü bir satış ağı ve yapım noktaları oluşturuyor. Globalde adından söz ettirmeye başlayan Midwood yeni projesi Midtoken ile örnek oldu. Projenin Türkiye'ye yurtdışından kripto varlıkları ile ilgili birçok yatırımcının gelmesine de vesile olması bekleniyor.

"Globalde sektöre can suyu olacağız"

Midwood Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San konuyla ilgili olarak, "Avrupa'nın en büyük, dünyanın önemli film-içerik üretim merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Midwood, yeni projesi ile de global sektörün tüm paydaşlarının birbirine bağlayacağı bambaşka bir vizyonu şekillendirecek. Bu proje ile birlikte ülkemizdeki film endüstrisi önemli ölçüde diğer rakip ülkeler arasından sıyrılarak ön plana çıkacak. Bizim geliştirdiğimiz projeyle birlikte globalde sektöre can suyu olacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Aynı zamanda yeni projelerinin metaverse evreninde de kullanılabileceğini belirten San, "film yapımcılarından dağıtıcılara, içerik oluşturuculardan son kullanıcılara varıncaya kadar sektörün global tüm paydaşlarına çok özel ve farklı avantajlar sunacak" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi