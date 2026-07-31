Turizm geliri ikinci çeyrekte 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ikinci çeyrek Turizm İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 15 milyar 655 milyon 868 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 209 milyon 471 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 15,6'sını ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 10 milyar 933 milyon 868 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 722 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 azaldı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 azalarak 15 milyon 581 bin 14 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 16,2'sini 2 milyon 527 bin 687 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 79 dolar oldu.

Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içindeki paket tur harcamalarının (ülkemize kalan pay) payı yüzde 30,2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 21, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 12,4, konaklama harcamalarının payı ise yüzde 11,3 oldu.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 5,5, uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 6,1 azaldı. Konaklama harcamaları yüzde 11,7, yeme içme harcamaları ise yüzde 5,2 arttı.

Ziyaretçiler yüzde 71,3 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi

İkinci sırada yüzde 16,6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 60,3 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 artarak 2 milyar 962 milyon 898 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 88 milyon 862 bin dolarını kişisel, 874 milyon 36 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,5 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,5 artarak 3 milyon 434 bin 172 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 863 dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı