Tunceli'de Organik Karpuz Hasadı Başladı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde su verilmeden yetiştirilen ve 'Hıdıroz' ismi verilen organik karpuz tezgahtaki yerini aldı. İlçeye bağlı Kıraçlar ve Sakyol başta olmak üzere çevre köylerde ailelerin ekonomilerine önemli bir katkı sunan organik karpuzun hasadı başladı. Yörede 'Hıdıroz' karpuzu olarak bilinen tamamen susuz ve organik olarak yetiştirilen karpuzlar, hasadın ardından ilçedeki manavlar ile pazarlarda yer aldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde su verilmeden yetiştirilen ve 'Hıdıroz' ismi verilen organik karpuz tezgahtaki yerini aldı.

İlçeye bağlı Kıraçlar ve Sakyol başta olmak üzere çevre köylerde ailelerin ekonomilerine önemli bir katkı sunan organik karpuzun hasadı başladı. Yörede 'Hıdıroz' karpuzu olarak bilinen tamamen susuz ve organik olarak yetiştirilen karpuzlar, hasadın ardından ilçedeki manavlar ile pazarlarda yer aldı.

Susuz tarlalarda ürettiklerini ve kimyasal madde kullanmadıkları için karpuzun daha da lezzetli hale geldiğini belirten üreticisi Ünal Aydın, "İsmi 'Hıdıroz' karpuzudur. Çemişgezek Kıraçlar köyünde yetiştirmekteyiz. Susuz tarlalarda kimyasal ilaç falan kullanmadan organik olarak sofralara sunuyoruz. Aroması ve lezzeti bakımından birçok karpuz çeşidine göre çok daha lezzetlidir. Çevre il ve ilçelerde de yoğun rağbet görmektedir. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Karpuzumuz iriliği, aroması, lezzetiyle çevre il ve ilçelerde nam salmış. Şu an pazar sorunumuz bulunmamaktadır" dedi.

Vatandaşların karpuzun tezgaha gelip gelmediğini sürekli sorduğunu söyleyen market işletmecisi Hıdır Dinçer, "Ben market işletmecisiyim. Müşterilerimiz 'Hıdıroz karpuzu çıktı mı, ne zaman pazara gelir' diye soruyorlardı. Yoğun talep alan karpuzumuz tezgahtaki yerini aldı" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Reşit Güner ise, "Memleketimizin meşhur Hıdıroz karpuzu tezgahlara geldi. Bu karpuzu tatmadan, yemeden gitmemek lazım. Yiyenlere afiyet olsun" dedi. - TUNCELİ