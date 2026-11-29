Tunceli'de kafes balıkçılığında balıklar 250 grama ulaşarak hasat aşamasına geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde deneme amaçlı başlatılan kafes balıkçılığı çalışmalarında ilk sonuçlar alındı. 10 Nisan'da suya bırakılan balıklar 250 grama ulaşarak hasat aşamasına gelirken, gelecek yıl 5 bin tonluk üretim hedefleniyor.
Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde deneme amaçlı başlatılan kafes balıkçılığı çalışmalarında başarı sağlandı. 10 Nisan'da suya bırakılan balıklar 250 gram ağırlığa ulaşarak hasat aşamasına geldi. Gelecek yıl 5 bin tonluk üretim hedefleniyor.
Tunceli'de su ürünleri yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlatılan kafes balıkçılığı çalışmalarında ilk sonuçlar alındı. 10 Nisan'da baraj gölüne bırakılan balıklar, geçen süreçte 250 gram ağırlığa ulaşarak hasat dönemine geldi. Deneme çalışmalarının başarılı sonuçlanmasıyla birlikte kentte kafes balıkçılığı üretiminin artırılması hedefleniyor. Önümüzdeki yıl 5 bin tonluk hasat hedefi doğrultusunda üretimin büyütülmesi planlanırken, çalışmaların Tunceli'nin su ürünleri yetiştiriciliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.