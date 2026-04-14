Haberler

İnternet kullanımında en fazla şikayet "bağlantı ve hizmet kalitesi" için geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BTK'nın verilerine göre, 2024'te yapılan tüketici şikayetlerinde en fazla şikayet internet servis sağlayıcılarıyla ilgili oldu. Şikayetler genellikle bağlantı ve hizmet kalitesi konularında yoğunlaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) iletilen tüketici şikayetlerinde ilk sırada "internet servis sağlayıcılığı" hizmeti yer alırken, bu konudaki şikayetlerin büyük bölümü "bağlantı ve hizmet kalitesi"ne yönelik oldu.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'ndan" derlediği bilgilere göre, tüketiciler, bilişim teknolojileri alanındaki şikayetlerini kuruma iletebiliyor.

Vatandaşlar, "BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi" üzerinden mobil iletişim, internet sağlayıcılığı, uydu, sabit telefon ve Kablo TV gibi hizmetlere yönelik şikayetlerde bulunabiliyor.

Bu kapsamda söz konusu sisteme 2024'te 183 bin 823 şikayet bildirilirken, bu sayı geçen yıl 268 bin 94'e çıktı.

Hizmet bazında geçen yılın tamamında en fazla şikayet, 124 bin 228 ile internet servis sağlayıcılığı alanında geldi.

Mobil iletişim kategorisi de aynı dönemde 119 bin 607 şikayet ile ikinci sırada yer aldı.

BTK'ye geçen yılın tamamında uydu platform hizmetlerine yönelik 11 bin 442, sabit telefon hizmetlerine yönelik 10 bin 811 ve Kablo TV hizmetleri konusunda 2 bin 6 şikayet ulaştı.

Uyduda şikayetler "faturalandırma"da yoğunlaştı

İnternet hizmetlerinde en fazla şikayet "bağlantı ve hizmet kalitesi" alanında iletildi.

Mobil iletişim sektöründe şikayetler "taahhütname, cezai şart ve cayma bedeli" konusunda yoğunlaşırken, uydu platform hizmetinde en fazla şikayet "faturalandırma" alanında geldi.

Sabit telefon hizmetinde "abonelik işlemleri", Kablo TV hizmetinde de "bağlantı ve hizmet kalitesi"ne ilişkin şikayetler öne çıktı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 14 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var, özel harekat sevk edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocukluk itirafı olay oldu! Aleyna Tilki: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim

Olay itiraf: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki

Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
Ülkede futbolun bittiğini en iyi özetleyen görüntü! Rakibinin elmacık kemiğini kıran futbolcu tutuklandı

Türk futbolunun neden gelişmediğini anlatan görüntü

Çocukluk itirafı olay oldu! Aleyna Tilki: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim

Olay itiraf: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı? Yeni görüntüler başlarına bela olabilir

Olay maçın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti

Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi iflas etti