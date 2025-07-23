Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Düşüş Gösterdi

Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Düşüş Gösterdi
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TÜİK, Temmuz ayında tüketici güven endeksinin yüzde 1,8 azaldığını ve 83,5 değerine düştüğünü açıkladı. Hanenin maddi durumu ve gelecek ekonomik beklentilerde de azalmalar kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 1,6 azalışla 68,2 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 1,4 azalışla 84,6, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4,2 azalışla 79, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0,3 azalışla 102,3 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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