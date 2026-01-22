TÜİK: Tüketici güven endeksi ocakta azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin ocakta aylık yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 oldu. Alt endekslerindeki değişim oranlarına bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,4 artarak 68,2 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2,3 azalarak 83,3, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4,3 artarak 81,5 ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0,7 azalarak 101,9 değerini aldı.