Tüik: Tüketici Güven Endeksi 85,5 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı tüketici güven endeksinin aylık bazda yüzde 0,5 artarak 85,5'e yükseldiğini açıkladı. Hane maddi durumu endeksi ise geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak 85,5'e yükseldi.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, martta 85,0 iken bu ay yüzde 0,5 oranında artarak 85,5 olarak gerçekleşti.

Aynı dönem için hanenin maddi durumu endeksi, nisanda aylık yüzde 1,4 gerileyerek 72,8'den 71,8'e düştü.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, martta 85,6 iken yüzde 2,1 artarak nisanda 87,5 oldu.

Geçen ay 79,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,9 azalışla 78,3 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 102,7 iken bu ay yüzde 1,7 artarak 104,4'e yükseldi.

Kaynak: ANKA
