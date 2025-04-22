Tüketici Güven Endeksi Nisan'da Düştü
TÜİK ve TCMB iş birliği ile yapılan tüketici eğilim anketine göre, tüketici güven endeksi Mart ayında 85,9 iken Nisan ayında yüzde 2,3 azalarak 83,9 seviyesine geriledi.
Tüketici güven endeksi, Mart ayında 85,9 iken Nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 85,9 iken Nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi