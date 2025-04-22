Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor, cep yakacak
Vatikan'da Papa Franciscus'un odaları mühürlendi

Papa'nın odaları mühürlendi
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı

Tüketici Güven Endeksi Nisan'da D düştü

Tüketici Güven Endeksi Nisan'da D düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, Nisan 2025'te tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalarak 83,9 olduğunu açıkladı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi de yüzde 2,5 azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu. Alt endekslerdeki değişim oranlarına bakıldığında; mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,5 azalarak 69,1 değerini aldı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,5 azalarak 84,3, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2,2 azalarak 82,8, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de yüzde 3,8 azalarak 99,3 oldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.