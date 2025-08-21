Tüketici Güven Endeksi Ağustosta Yüzde 0,9 Artış Gösterdi

Tüketici Güven Endeksi Ağustosta Yüzde 0,9 Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ait tüketici güven endeksinin yüzde 0,9 artarak 84,3 olduğunu duyurdu. Hane maddi durumu endeksi ise yüzde 2,6 artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin ağustosta yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 oldu. Alt endekslerdeki değişim oranlarına bakıldığında; mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,6 artarak 70, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,9 azalarak 83,8, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,7 azalarak 78,4 ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 2,5 artarak 104,8 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi

Kanlı plan için ilk adım atıldı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.