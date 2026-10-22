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TÜİK ve TCMB anketine göre tüketici güven endeksi Ekim'de 84,8'e geriledi

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TÜİK ve TCMB iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 91,9 iken Ekim ayında yüzde 7,7 azalarak 84,8 oldu. Ekim ayı verisi, endeksin Eylül'e göre yüzde 7,7 düştüğünü gösteriyor.

Tüketici güven endeksi, Eylül ayında 91,9 iken Ekim ayında yüzde 7,7 oranında azalarak 84,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 91,9 iken Ekim ayında yüzde 7,7 oranında azalarak 84,8 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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