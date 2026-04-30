Tüik: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 35,94 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 35,94, aylık yüzde 4,06 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,47 oranında artış gösterdi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,94, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,63 artış kaydedildi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 38,26 arttı

Endekste bir önceki yılın aynı ayına göre, en fazla artış yüzde 40,30 ile gayrimenkul hizmetlerinde olurken, onu sırasıyla yüzde 38,26 ile ulaştırma ve depolama hizmetleri takip etti. Verilere göre, bilimsel ve teknik hizmetlerinde yüzde 36,52, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 32,31, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 32,54, mesleki, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 34,36 artış kaydedildi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 7,01 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 7,01, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,78, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,86, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,19, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,92, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,96 artış gerçekleşti.

Kaynak: ANKA