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TÜİK: 2023 Yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Yüzde 5,1 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5,1 arttığını açıkladı. İmalat sanayi, en yüksek payı aldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasılanın 2023 yılında yüzde 5,1 arttığını açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin yıllık gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre; yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5,1 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıla, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 76,8 artarak 26 trilyon 545 milyar 722 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı, 2023 yılında yüzde 19,5 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 13,9 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 9,5 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 13,6 ARTTI

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları, 2023 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 13,6 arttı. Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamalarının cari değerlerle gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 59,1 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla yüzde 22,8 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 19,7 ile ulaştırma ve yüzde 11,1 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı, 2023 yılında yüzde 13,1 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 31,9 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,4 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 8,4 arttı. Mal ve hizmet ihracatı 2023 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,8 azalırken, ithalatı ise yüzde 11,8 arttı. Harcama yöntemine göre cari gayrisafi yurt içi hasıla ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı yüzde 31,9, ithalatın payı ise yüzde 34,4 oldu.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 116,7 ARTTI

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre iş gücü ödemeleri, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 116,7 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir yüzde 62,3 arttı. İş gücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2022 yılında yüzde 26,3 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 32,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2022 yılında yüzde 53,7 iken 2023 yılında yüzde 47 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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