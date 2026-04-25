TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım'dan yeni vergi düzenlemesine ilişkin değerlendirme Açıklaması

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni vergi düzenlemelerinin özellikle imalatçı ve ihracatçılara sağlanan kurumlar vergisi indirimleri açısından son derece kıymetli bulduklarını bildirdi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda açıklanan ekonomiye ilişkin adımların Türkiye'nin ekonomik vizyonu için tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Yeni vergi düzenlemelerini özellikle imalatçı ve ihracatçılarımıza sağlanan kurumlar vergisi indirimleri açısından son derece kıymetli buluyoruz. Kurumlar vergisi oranının imalatçı ihracatçılar için yüzde 9 seviyesine çekilmesi ve transit ticaretteki vergi muafiyetlerinin genişletilmesi, sanayicimizin üzerindeki mali yükü hafifleterek küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü artıracaktır." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesinin ana ekseninin üretim, yatırım ve nitelikli girişimcilik olduğunun altını çizen Yıldırım, "İhracatçılarımıza sağlanan vergi avantajları sadece mevcut kapasiteleri korumakla kalmayacak, aynı zamanda genç girişimcilerimiz için yeni yatırımları teşvik edecektir. İstanbul Finans Merkezi gibi vizyon projelerin vergi teşvikleriyle desteklenmesi, Türkiye'nin küresel bir finans ve ticaret üssü olma hedefine doğrudan hizmet etmektedir. Özellikle yurt dışından getirilecek kaynaklara sağlanan kolaylıklar, sermaye akışını hızlandırarak ekonomimize taze kan sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'yi genç girişimcilerimiz için küresel bir çekim merkezi haline getirmeye çalışacağız"

Gürkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen "Tek Durak Büro" modelinin, ülkedeki yatırım iklimini dünya standartlarının üzerine taşıyacak devrim niteliğinde bir adım olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şirket kuruluşundan ÇED raporuna, çalışma izinlerinden teşvik işlemlerine kadar tüm süreçlerin Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi koordinasyonunda tek bir merkezden ve dijital destekle yürütülecek olması, özellikle zamanla yarışan genç girişimcilerimiz ve yabancı yatırımcılar için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Kurulduğu günden bu yana uluslararası networkünü ülkemizde yatırımın ve ihracatın artırılması, yatırım süreçlerinin sadeleşmesi ve bürokrasinin minimize edilmesi, Türkiye'nin 'yatırımcı dostu' kimliğini güçlendirirken, projelerin hayata geçme hızını katlayacaktır. Bu entegre yapı sayesinde, yatırımcılarımızın enerjisini bürokrasiye değil, üretime ve inovasyona harcayacağı yeni bir döneme giriyoruz."

G20 Genç Girişimciler İttifakı'nın (G20 YEA) Türkiye'deki temsilcisi olan TÜGİAD'ın sahip olduğu küresel ağı doğrudan ülkemize yabancı yatırım çekmek ve ihracatımızı artırmak amacıyla kullandığını vurgulayan Yıldırım, "Bu vizyon doğrultusunda ABD, Çin ve Özbekistan'da açtığımız şubelerimiz, Türk iş insanlarının dünyadaki yeni ticaret köprüleri olacak. Aynı zamanda şahsımın yürüttüğü YES for Europe (Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu) Başkanlığı göreviyle, Avrupa genelindeki etki alanımızı da bu sürece dahil ediyoruz. Yurt dışındaki bu stratejik gücümüzü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni vergi teşvikleri ve 'Tek Durak Büro' gibi kolaylaştırıcı adımlarla birleştirerek, Türkiye'yi genç girişimcilerimiz için küresel bir çekim merkezi haline getirmeye çalışacağız." açıklamasını yaptı.

Yıldırım, küresel ölçekte daha etkin bir üretim ve ihracat yapısına ulaşma hedefiyle atılan bu adımların iş dünyası için büyük fırsatlar barındırdığına inandıklarını belirterek, "Bu süreç, ülkemizin ekonomik vizyonuna büyük bir değer katacaktır. İş dünyasının önünü açan bu reformist yaklaşımın, nitelikli istihdam ve teknoloji odaklı üretimle taçlanacağına inancımız tamdır. Yeni düzenlemelerin ülkemiz, sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.