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TSKB organizasyonel yapısında değişiklikler gerçekleştirdi

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Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının (TSKB) organizasyonel yapısında yatırım bankacılığı alanında görev değişiklikleri gerçekleşti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının (TSKB) organizasyonel yapısında yatırım bankacılığı alanında görev değişiklikleri gerçekleşti.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için faaliyetlerini sürdüren TSKB'de gerçekleşen organizasyonel değişiklikler, 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.

TSKB'nin yeni organizasyon yapısında sermaye piyasalarına yönelik hizmetler, bankanın halihazırda Kurumsal Bankacılık Pazarlama, Kurumsal Bankacılık Satış, Proje Finansmanı ve Kredi Operasyonları Müdürlüklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya sorumluluğunda yürütülecek.

Şirket birleşme ve satın alma faaliyetleri ise bankanın Danışmanlık Hizmetleri Satış, Finansal ve Teknik Danışmanlık, Kredi Yapılandırma ve Çözümleme, Mühendislik ve Kredi Tahsis Müdürlüklerinin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Gürel'in sorumluluğunda sürdürülecek.

TSKB bu yeni yapıyla, sermaye piyasası işlemleri ve şirket birleşme ve satın alma süreçlerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA
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