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Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlık sağlayacak 'altın kart' programını duyurdu. Ücretin 5 milyon dolar (182 milyon TL) olacağı ve zenginlerin bu kartı satın alarak ABD'ye geleceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede istihdam yaratacak yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak "altın kart"ı 5 milyon dolar (182 milyon TL) karşılığında satacaklarını bildirdi.

Trump, Oval Ofis'te imzaladığı başkanlık kararnamelerinin ardından açıklamalarda bulundu. "Altın kart" satacaklarını belirten Trump, "Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız ve bu size 'yeşil kart' ayrıcalıkları sağlayacak ayrıca vatandaşlığa da bir geçiş olacak." diye konuştu.

PROGRAM 2 HAFTA İÇİNDE ORTAYA KOYULACAK

Zenginlerin bu kartı satın alarak ABD'ye geleceğini belirten Trump, bu kişilerin çok para harcayacaklarını, çok vergi ödeyeceklerini ve çok sayıda istihdam sağlayacaklarını anlattı. Trump, bunun son derece başarılı olacağını düşündüklerine işaret ederek, programı gelecek iki hafta içinde ortaya koyacaklarını dile getirdi.

"10 MİLYON KART SATARSAK TOPLAM 50 TRİLYON DOLAR EDER"

Bu kartlardan 1 milyon veya daha fazlasını satabileceklerini ifade eden Trump, "Örneğin 1 milyon kart 5 trilyon dolar eder. 10 milyon kart satarsak toplam 50 trilyon dolar eder. 35 trilyon dolar borcumuz var, bu iyi olurdu, göreceğiz." dedi. Trump, tüm ülkelerden kişilerin bu altın kart için uygun olup olmayacağına yönelik soru üzerine, bunun duruma göre değişeceğini, bu kartın satılacağı kişilerin dikkatlice inceleneceğini aktardı. Bir Rus oligarkın altın kart almaya uygun olup olmayacağı sorusuna da Trump, "Evet, muhtemelen. Bazı Rus oligarkları tanıyorum, onlar çok iyi insanlar." yanıtını verdi.

TİCARET BAKANI LUTNICK'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ticaret Bakanı Howard Lutnick de EB-5 yatırımcı vizesini "saçmalık" olarak nitelendirdi ve bunun düşük fiyata yeşil kart almanın bir yolu olduğunu savundu. EB-5 programını sona erdireceklerini söyleyen Lutnick, Trump'ın bu program yerine "altın kart" programını getirmek istediğini anlattı. Lutnick, altın kart satılacak kişilere yönelik, "Elbette incelemeden geçmeleri gerekecek ancak dünya standartlarında harika küresel vatandaşlar olduklarından emin olmak için Amerika'ya gelebilirler" diye konuştu. Lutnick, "51. eyalet" olarak nitelendirdiği Kanada dahil olmak üzere pek çok başka ülkenin bu programı uyguladığını kaydetti.

Yeşil kart (green card), sahiplerine ABD'de süresiz yaşama ve çalışma hakkı veriyor. ABD'de yatırımcı göçmenler için tasarlanmış bir vize programı olan EB-5 de ülkede belirli bir miktarda yatırım yaparak ve istihdam yaratarak yeşil kart alınmasına olanak sağlıyor.

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Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan
Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıalbatros :

biz de eleğe dönen sınırlarımızdan geçenlere oy için vatandaşlık verdiğimiz yetmiyormuş gibi besleyip maaşa bağlıyoruz...

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

5 milyon dolarım olsun krallar gibi yaşarım zaten neden gidip orda sefil olayım

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Ulan sarı kafa 5 milyon doları olan napsın senin koca dtlü ABD'ni ! Bir milyon dolarım olsa Rusya'ya giderim :))

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Trump Reis Pİ NETWORK kripto için 2-3 söz söylesen de uçursan fiyatlarımızı sana zahmet.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Para deliyi akıllı gibi, namussuzu namuslu gibi, zevengi de adam gibi gösterir.

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Haber Yorumlarıali ihsan karakuzu :

aptallar gider insan haklarının olmadığı ülkeye

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Haber Yorumlarıerdogan şimşek:

Bu fikri Reis ten kopya çektin,,, demekki ABD uyguladığına göre iyi fikirmiş..

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Haber YorumlarıAlkurt:

Bizde oyle yapalim..Gelen gecen hanina dondu Guzelim Turkiyem

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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Sazan avı başlasın bizim sazanlar hemen atlar şimdi

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Haber YorumlarıHasan Ağa:

Yani ABD'de sokakta yatan insanlar 5 milyon dolar olmuş gibi zengin mi

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